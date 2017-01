0701 Party-Tipps Januar.mp3 0701 Kinotipp Passengers.mp3 0701 Studienorientierungswochen.mp3 0701 Super-Bowl im Klever Kino.mp3 Kino-Flat für Studis im Tichelpark Kleve

Du studierst an der HSRW, hast Spaß am Journalismus, bist an aktuellen Themen interessiert und natürlich musikbegeistert, melde Dich einfach beim Campus.FM-Team unter 02821 / 722 722 oder per Mail an Campus.FM Campus.FM, das Radio der Hochschule Rhein-Waal, läuft bei Antenne Niederrhein einmal im Monat. 10-12 Uhr, meist am ersten Samstag im Monat (außer am Feiertag) Studenten machen Radio für ALLE am Niederrhein - von Kranenburg bis Kamp-Lintfort. Die nächste Ausgabe ist am 4. Februar 2017. Musikwünsche und Anregungen auch gerne per Mail oder über Facebook!